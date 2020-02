Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Warendorf (ots)

Am Samstag, 8.2.2020 verursachte ein 22-jähriger Autofahrer gegen 3.00 Uhr an der Sternstraße in Beckum einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarkts. Der Dortmunder war mit seinem Pkw gegen einen Zaun und ein Verkehrszeichen gefahren. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige deutlich alkoholisiert war. Das bestätigte auch der freiwillige Atemalkoholtest, der einen Wert von 1,9 Promille anzeigte. Das hatte für den jungen Mann eine Blutprobenentnahme und Sicherstellung seines Führerscheins zur Folge.

