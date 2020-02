Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall fordert vier verletzte Personen

Warendorf (ots)

Vier Verletzte und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 12.000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Sonntag, 09.02.2020, um 16.00 Uhr auf der Hammer Straße in Ahlen ereignet hatte. Eine 71-jährige Frau aus Hamm befuhr mit ihrem Ford B-Max die Hammer Straße in Richtung Hamm. Auf dem Beifahrersitzt saß ihr 11-jähriges Enkelkind. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Warendorfer mit seiner Familie in seinem Ford Focus die Hammer Straße in Richtung Innenstadt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Frau aus Hamm plötzlich in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Pkw der Familie aus Warendorf. Die Frau aus Hamm, ihr Enkelkind, der Warendorfer Pkw-Führer, sowie seine 5-jährige Tochter wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Hammer Straße kurzfristig gesperrt worden.

