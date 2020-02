Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Verkehrunfall mit 4 Verletzten am Orkotten

Warendorf (ots)

Am heutigen Samstagmittag (08.02.2020) kam es gegen 14.00 Uhr am Orkotten zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge vier Personen verletzt wurden. Ein 41-jährige PKW-Fahrer aus Telgte befährt die von-Siemens-Straße in Telgte. Er missachtet im Einmündungsbereich zum Orkotten die Vorfahrt einer 76-jährigen Telgterin. Die Frau befährt mit ihrem Fahrzeug den Orkotten in Fahrtrichtung Wolbecker Straße. Durch den Zusammenstoß gerät die 76-jährige Frau mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und stößt dort gegen den Pkw einer 28-jährigen Frau aus Münster. Die 76-jährige Seniorin wird bei dem Unfall schwer verletzt. Drei weitere Personen werden leicht verletzt. Alle Pkw sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

