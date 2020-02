Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Warendorf (ots)

Eine 54-jährige Münchenerin befuhr am Freitag, 07.02.2020, gegen 11.50 Uhr, mit ihrem Pkw die Walstedder Straße (L671) in Richtung Herbern. An der Einmündung Walstedder Straße / Ostfeld (K26) kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 67-jährige Ahlenerin, die mit ihrem PKW von der K26 nach links in die Walstedder Straße einbog.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes verlor die 54-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum und kam im linksseitigen Graben zum Stillstand. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht sowie ein 83-jähriger Beifahrer der Münchenerin schwer verletzt. Alle Verletzten wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Es entstand geschätzter Sachschaden von etwa 14.100 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Bereich der Unfallstelle war für etwa 1,5 Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

