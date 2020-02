Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mutmaßlicher Einbrecher flüchtete

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 6.2.2020 hörten Anwohner am Kastanienweg in Ahlen gegen 19.00 Uhr einen lauten Knall in der Nachbarschaft. Als sie der Ursache auf den Grund gingen, stellten sie eine in Richtung Fritz-Husemann-Straße flüchtende dunkel gekleidete Person fest. Kurz darauf entdeckten sie eine eingschlagene Balkontür. Wer hat den mutmaßlichen Einbrecher gesehen? Wer kann Angaben zu der Person machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell