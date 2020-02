Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Fahrerin eines dunklen SUVs gesucht - Korrektur der Telefonnummer

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.2.2020 ereignete sich gegen 12.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung Landsbergstraße/Josefstraße/Marienstraße in Drensteinfurt. Eine unbekannte Frau befuhr mit einem dunklen SUV die Marienstraße in Richtung Bahnhofstraße. Zeitgleich befuhren eine 69-Jährige und hinter ihr eine 23-Jährige mit ihren Autos die Landsbergstraße in Richtung Josefstraße. Als die Unbekannte mit ihrem Pkw die Kreuzung querte, bremste die vorfahrtsberechtige 69-Jährige ihr Fahrzeug ab, um einen Unfall zu vermeiden. Die 23-jährige Coesfelderin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Auto der Drensteinfurterin auf. Die unbekannte Fahrzeugführerin hielt kurz an und fuhr dann in Richtung Marienstraße davon. An den Pkws entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Unbekannte soll circa 70 Jahre alt sein und blonde Locken haben. An dem dunklen SUV befand sich ein Kennzeichen aus dem Kreis Warendorf. Die Fahrerin des SUVs sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen zu melden, Telefon 02382/965-0.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell