Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 6.2.2020 ereignete sich gegen 9.05 Uhr an der Einmündung Warendorfer Straße/B 64 in Telgte ein Verkehrsunfall. Ein 81-Jähriger befuhr mit seinem Fahrzeug die Warendorfer Straße und bog auf die Bundesstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 47-Jährigen. Die Grevenerin befuhr die B 64 in Richtung Warendorf. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich der Telgter schwer und die 47-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten zur weiteren ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die B 64 war zunächst im Bereich Telgte gesperrt, später konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

