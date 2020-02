Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Beim Abbiegen mit Fahrradfahrer zusammengestoßen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.2.2020 befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Pkw gegen 15.45 Uhr die Hammer Straße in Fahrtrichtung Hamm. Gleichzeitig befuhr ein 42-Jähriger mit dem Fahrrad den Radweg an der Hammer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Als der Beckumer von der Hammer Straße nach links auf den Mühlenweg abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Hierbei verletzt sich der Beckumer leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf 1.150 Euro geschätzt.

