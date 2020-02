Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, den 05.02.2020, gegen 15.13 Uhr, fuhren ein 15-jähriger Radfahrer aus Beckum und ein 69-jähriger PKW Fahrer aus Wadersloh in Beckum auf den Lippweg in Richtung der B58. In der Bauerschaft Dünninghausen, etwa 1,5 Kilometer vor der B58, beabsichtigte der 15-Jährige nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW des 69-Jährigen. Der 15-Jährige kam zu Fall und verletzte sich schwer, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Erziehungsberechtigte des 15-Jährigen erschien an der Unfallstelle. Der Lippweg war etwa zwei Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt, es entstand Sachschaden von geschätzt etwa 3.400 Euro.

