Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mit Pkw gegen Baum geprallt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.2.2020 kam es gegen 7.40 Uhr zu einem Alleinunfall auf dem Mühlenweg zwischen Beckum und Lippetal. Die 23-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die L 822 in Richtung Lippetal. Nach einer Kuppe geriet das Auto der Beckumerin auf glatter Fahrbahn ins Schleudern und sie verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses prallte gegen einen Leitpfosten sowie einen Baum bevor es stehen blieb. Autofahrer halfen der jungen Frau aus dem Auto. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden von etwa 9.150 Euro. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt.

