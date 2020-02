Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu Sachbeschädigungen an der Greffener Straße in Sassenberg machen können. In den vergangenen Tagen zerstach ein Unbekannter an mehreren Fahrzeugen Reifen. Betroffen sind unterschiedliche Autobesitzer. Wem sind dort seit einer Woche verdächtige Personen aufgefallen oder wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

