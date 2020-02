Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Fahrzeug überschlug sich mehrfach

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 4.2.2020 verletzte sich gegen 6.20 Uhr eine 41-jährige Autofahrerin bei einem Alleinufall in Füchtorf. Die Warendorferin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Ravensberger Straße in Richtung Versmold, als sie auf der hagelbedeckten Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw verlor. Das Auto kam von der Straße ab, stieß seitlich gegen einen Baum und überschlug sich anschließend mehrfach. Auf einem Acker blieb der Pkw stehen. Rettungskräfte brachten die Warendorferin zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro.

