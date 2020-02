Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Einbrecher von Bewohnerin bemerkt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter verschaffte sich am Dienstag, 4.2.2020 gegen 3.15 Uhr über ein Kellerfenster Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Am Schemm in Ostbevern. Die Bewohnerin wurde durch Geräusche geweckt und machte ihren Mann darauf aufmerksam. Dieser stellte bei der Suche nach der Ursache den Einbruch fest. Der Einbrecher befand sich nicht mehr im Gebäude und flüchtete scheinbar ohne Beute. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen in Ostbevern beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

