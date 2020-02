Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Bei verbotener Durchfahrt Straftat festgestellt

Warendorf (ots)

Am Montag, 3.2.2020 führten Polizeibeamte gegen 17.25 Uhr an der Straße Wiesengrund in Warendorf eine Kontrolle anlässlich des Durchfahrtsverbots durch. Ein 43-jähriger Autofahrer hielt sich nicht an das Verbot und wurde daraufhin angehalten. Bei der Überprüfung des Warendorfers gab dieser an, keinen Führerschein zu besitzen. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten gegen ihn sowie die Halterin Ermittlungsverfahren ein.

