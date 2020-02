Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Eine Leichtverletzte ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, den 03.02.2020, um 17.15 Uhr, auf der Bundesstraße 51 ereignete. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Osnabrück befuhr mit seinem Pkw die B51 aus Richtung Glandorf kommend in Fahrtrichtung Ostbevern. Als er sein Fahrzeug vor einem Kreisverkehr verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies eine nachfolgende Autofahrerin zu spät. Die aus Westbevern stammende 40-Jährige fuhr auf den Pkw auf und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein nahgelegenes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 2700 Euro.

