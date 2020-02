Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Auf dem Weg zur Schule verunglückt

Warendorf (ots)

Am Montag, 3.2.2020 verunglückte gegen 7.30 Uhr in Oelde eine Jugendliche auf dem Weg zur Schule. Die 14-Jährige kam von der Straße Am Bahnhof und überquerte an der Ampel zu Fuß die Warendorfer Straße. Zeitgleich bog eine 43-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw von der Straße Am Bahnhof links auf die Warendorfer Straße ab. In Höhe der Fußgängerfurt kam es zum Zusammenstoß zwischen der Schülerin und dem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto wird auf 2.500 Euro geschätzt.

