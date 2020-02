Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mülltonne brannte

Warendorf (ots)

Am Samstag, 01.02.2020 brannte gegen 2.20 Uhr eine Papiermülltonne auf dem Bürgermeister-Corneli-Ring in Ahlen. Zeugen alarmierten die Feuerwehr, die das Feuer löschte. Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen am Bürgermeister-Corneli-Ring beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen entgegen. Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

