POL-WAF: Warendorf. Ladendieb hatte bereits Hausverbot und war renitent

Warendorf (ots)

Am Freitag, 31.1.2020 stahl ein 23-Jähriger mehrere Feuerzeuge aus einem Tankstellenshop an der Beelener Straße in Warendorf. Als Polizisten sich dem Gelände näherten, entdeckten sie den Tatverdächtigen an der B 64. Sie hielten den Mann daraufhin an, kontrollierten und durchsuchten ihn. Hierbei fanden die Einsatzkräfte mehrere neue Feuerzeuge. Diese stellten die Beamten sicher und erteilten dem 23-Jährigen einen Platzverweis. Während die Einsatzkräfte zur weiteren Klärung der Tat in dem Tankstellenshop waren, betrat der Warendorfer diesen erneut. Trotz eines bestehenden Hausverbots. Er stahl erneut ein Feuerzeug, welches die Polizisten später bei ihm fanden. Da der junge Mann völlig unkooperativ war und sich nicht an die Weisungen der Polizei hielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Hierbei versuchte der 23-Jährige die Maßnahme durch körperliches Sperren zu erschweren. Während der Fahrt zum Gewahrsam sowie auf der Polizeiwache beleidigte er die Einsatzkräfte. Des Weiteren versuchte er einen Polizisten zu treten sowie zu schlagen und bespuckte einen anderen Beamten. Der alkoholisierte 23-Jährige blieb zur Ausnüchterung mehrere Stunden im Gewahrsam.

