Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Aufmerksame Bürgerin meldete Alkoholfahrt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 1.2.2020 gegen 18.25 Uhr fuhr vor einer Beckumerin auf der L 586 von Roland nach Neubeckum ein schlangenlinien fahrender Pkw. Die 43-Jährige informierte die Polizei und Beamte entdeckten aufgrund des Hinweises das verdächtige Fahrzeug auf der Autobahn in Richtung Dortmund. Die Einsatzkräfte hielten es an und überprüften die 45-jährige Fahrerin. Die stand deutlich unter Alkoholeinfluss, was ein Drogenvortest bestätigte. Daraufhin nahmen die Polizisten die Ahlenerin mit zur Blutprobenentnahme und stellten ihren Führerschein sicher.

