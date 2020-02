Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Müllcontainer brannte

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 2.2.2020 brannte gegen 3.40 Uhr ein Müllcontainter am Bahnhof in Oelde. Das Feuer konnte mit einem Feuerlöscher gelöscht werden.

Bereits am Montag. 27.1.2020 sollen Unbekannte in der Damentoilette Toilettenpapierrollen in Brand gesetzt haben. Ein größerer Schaden soll durch das Eingreifen aufmerksamer Personen verhindert worden sein.

Wer kann Angaben zu den Bränden machen? Wer hat in der Nacht zu Sonntag oder am vergangenen Montag verdächtige Personen rund um den Bahnhof beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

