Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Auto und Gartenzaun beschädigt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 1.2.2020 ereignete sich gegen 18.05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bentelerstraße in Wadersloh. Eine 43-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Von-Galen-Straße und fuhr in den Kreuzungsbereich Bentelerstraße/Von-Galen-Straße. Dabei stieß die Oelderin mit dem Pkw eines 53-Jährigen zusammen, der die Bentelerstraße stadtauswärts befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte dessen Fahrzeug gegen den Zaun eines angrenzenden Grundstücks. Bei dem Unfall verletze sich der Wadersloher. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

