Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - 1 Person nach Verkehrsunfall leicht verletzt, Fahrerin alkoholisiert

Warendorf (ots)

Am Sonntag, den 02.02.20 kam es gegen 06.45 Uhr auf der Kreisstraße 4 zwischen Ahlen und Sendenhorst zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige fuhr mit ihrem PKW von Ahlen in Richtung Sendenhorst. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie auf dr Straße Halene Kampen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW rutschte in den Graben, stieß dort mit der Front gegen eine Ackerzufahrt und überschlug sich. Anschließend kam der Seat hinter der Ackerzufahrt zum Stillstand. Die Sendenhorsterin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Die eingesetzten Beamten der Wache Ahlen stellten im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass die 31-jährige unter Alkoholeinfluss steht. Sie wurde zur Versorgung ihrer Verletzungen in eine nahegegelendes Krankenhaus gebracht. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

