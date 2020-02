Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum - Verkehrsunfall ohne Führerschein unter Alkoholeinfluss

Warendorf (ots)

Am 02.02.2020, kam es in Beckum gegen 05.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger fuhr mit seinem Audi auf der Stromberger Straße in Beckum in Richtung Innenstadt. Er fuhr gegen ein am Straßenrand abgestellten VW. Der 20-jährige, der in Beckum wohnt, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Allerdings hinterließ er am Unfallort sein Kennzeichen. Durch die eingesetzten Beamten der Wache Beckum konnte der Fahrer an der Halteranschrift angetroffen werden. Hier stellten die Beamten fest, dass er sein Fahrzeug weder angemeldet, noch versichert hatte. Er ist nicht im Besitz eines Führerscheines und war zudem alkoholisiert. Der Beckumer wurde zur Wache Beckum gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren.

