Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann soll geschossen haben - größer Polizeieinsatz folgte

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 30.1.2020 kam es gegen 17.50 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz an der Straße Südberg in Ahlen. Eine Angehörige meldete sich bei der Polizei und teilte mit, dass ihr Mann auf dem Balkon sitze und im Freien geschossen habe. Daraufhin sperrte die Polizei den Bereich um das Mehrfamilienhaus weiträumig ab und evakuierte Bewohner soweit das gefahrlos möglich war. Spezialeinheiten wurden hinzugezogen. Letztere konnten den Ahlener gegen 19.50 Uhr vorläufig festnehmen. Die Sperrung wurde daraufhin aufgehoben.

Aktuell laufen die weiteren Ermittlungen zu der Gefahrenlage. In der Wohnung des 55-jährigen Ahleners wurden drei Schusswaffen und Munition aufgefunden. Um welche Art von Waffen es sich handelt kann aktuell nicht gesagt werden. Der Festgenommene führte einen Atemalkoholtest durch, der eine deutliche Alkoholisierung bestätigte.

Weitere Informationen werden am Freitag, 31.1.2020 mitgeteilt.

