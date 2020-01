Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Zusammenstoß mit Teleskoplader

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 30.1.2020 kam es gegen 7.40 Uhr auf der L 851 in Sendenhorst zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 38-Jähriger befuhr mit einem Transporter die Landstraße in Richtung Hoetmar und fuhr auf einem ihm vorausfahrenden Teleskoplader auf. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Transporter des Drensteinfurters in den angrenzenden Straßengraben. Rettungskräfte brachten den 38-Jährigen sowie den 46-jährigen Teleskopladerfahrer aus Ahlen in Krankenhäuser. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Landstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme etwa zwei Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf 20.300 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell