Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Fahrzeuge schleuderten auf ein Feld

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 30.1.2020 verletzten sich zwei junge Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich gegen 6.45 Uhr an der Kreuzung Westring/Ostenfelder Straße/Ostenfelder Landweg in Beelen ereignete. Ein 19-jähriger Autofahrer befuhr die Ostenfelder Straße aus Richtung Beelen kommend und überquerte die Kreuzung, um in Richtung Ostenfelder Landweg weiterzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Ostenfelde kommenden Pkw eines 22-jährigen Ostenfelders. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten die Autos auf ein angrenzendes Feld. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden in Höhe von 13.000 Euro gesamt. Kräfte der Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort und unterstützten bei der Bergung. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 19-Jährigen aus Bad Wildungen und den leicht verletzten Ostenfelder in Krankenhäuser. Die Unfallstelle war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

