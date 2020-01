Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß mit Radfahrer - eine Person verletzt

Warendorf (ots)

In Oelde, auf der Warendorfer Straße, ereignete sich am Mittwoch (29.01.2020) um 18.15 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der Pkw-Fahrer, ein 55-jähriger Mann aus Oelde, beabsichtigte vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes aus nach rechts auf die Warendorfer Straße einzufahren. Eine vorhandene Ampel zeigte für ihn Grünlicht. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 23-jähriger Radfahrer, ebenfalls wohnhaft in Oelde, entgegen der Fahrtrichtung den Radweg der Bahnhofstraße. Er querte an der Einmündung die Warendorfer Straße bei für ihn Rotlicht zeigender Ampel. Im Bereich des beampelten Überweges kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der Radfahrer verletzt wurde. Durch einen Rettungswagen wurde dieser in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand lediglich geringer Sachschaden in zweistelligem Bereich.

