Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Eine Leichtverletzte und vier beteiligte Fahrzeuge - Korrektur -

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 29.1.2020 kam es gegen 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B58/Sendenhorster Straße/Natorp in Drensteinfurt.

Eine 33-jährige Drensteinfurterin beabsichtigte mit ihrem Fahrzeug von der Sendenhorster Straße kommend die B 58 in Richtung Albersloh zu überqueren. Dabei stieß sie mit dem von rechts kommenden Pkw einer 52-jährigen Ahlenerin zusammen. Durch die Wucht des Zusammenpralls der beiden Fahrzeuge schleuderte das Auto der 52-Jährigen gegen einen im Einmündungsbereich wartenden Pkw eines 30-jährigen Münsteraners. Anschließend blieb das Fahrzeug der Ahlenerin auf einem Feld stehen. Auf das stehende Auto der Drensteinfurterin fuhr dann noch ein 35-jähriger Beckumer mit seinem Fahrzeug auf. Die stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 10.500 Euro geschätzt.

Im Fahrzeug der Ahlenerin befanden sich zwei Beifahrerinnen, 19 und 49 Jahre alt, ebenfalls aus Ahlen. Die 49-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung ein in Krankenhaus.

An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsstörungen. Der Verkehr wurde abgeleitet sowie einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Zur Unfallzeit war die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung ausgefallen und befand sich im Notbetrieb.

