Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verursacherfahrzeug möglicherweise weiß-orange farben

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Dienstag, 28.1.2020 zwischen 7.20 Uhr und 11.00 Uhr gegen einen roten Renault Twingo, der in einer Parkbucht in der Richard-Wagner-Straße, Höhe Hausnummer 11 in Ahlen stand. Dabei wurde der Pkw an der hinteren linke Seite beschädigt. Dort konnten weiß-orange farbene Lackanhaftungen gesichert werden. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu einem weiß-orange farbenen Fahrzeug machen, das am Vormittag die Richard-Wagner-Straße befuhr? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

