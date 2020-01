Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 28.1.2020 kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Glandorfer Straße/Zum Buckesch/Anton-Böhmer-Straße in Füchtorf mit drei verlezten Personen.

Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer bog von der Straße Zum Buckesch nach rechts auf die Glandorfer Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem in Richtung Milter Straße fahrenden Pkw-Gespann. Bei dem Unfall verletzen sich der Warendorfer sowie der 51-jährige Autofahrer leicht und der 49-jähriger Beifahrer des Sassenbergers schwer. Rettungskräfte brachten die drei Verletzten zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden von etwa 4.200 Euro.

