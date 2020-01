Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bewohnerin überrascht Einbrecher

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.1.2020 versuchte ein unbekannter Mann gegen 18.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Kühl in Ahlen einzubrechen. Die Bewohnerin, die durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam geworden war, betrat einen Raum und sah den Täter. Dieser versuchte das Fenster aufzuhebeln und flüchtete durch den Garten in Richtung Promenade. Der Tatverdächtige ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, schlank, südländischen Typs und hat ein schmales Gesicht, einen Kinnbart sowie schwarze Haare. Wer hat zwischen 18.00 und 19.00 Uhr den gesuchten Tatverdächtigen im Bereich Im Kühl und Umgebung beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

