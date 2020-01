Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen/Neubeckum. Frau und zwei Kinder durch Autofahrer gefährdet

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.1.2020 kam es gegen 19.30 Uhr an der Straße Im Kühl in Ahlen durch einen Autofahrer zu einer Gefährdung einer Frau und ihren Kindern. Die 27-Jährige kam aus Richtung Fußgängerzone und befand sich an der Kreuzung als der Fahrer aus Richtung Südstraße auf sie und die Kinder mit scheinbar hoher Geschwindigkeit zukam. Die Ahlenerin musste mit den Kindern zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden. Dann bog der Fahrer mit dem Pkw auf die Straße Im Kühl ab und hielt kurz vor einem Restaurant. Sowohl die 27-Jährige als auch ein Zeuge machten konkrete Angaben zu dem möglichen Fahrer sowie dem benutzen Pkw.

Während der Fahndung entdeckten Einsatzkräfte kurz darauf das verdächtige Fahrzeug im Bereich Südstraße. Diese folgten dem Auto bis in die Uhlandstraße, wo der Fahrer ausstieg und flüchtete. Während seiner Flucht stolperte der Ahlener, fiel hin und wurde von der Einsatzkraft festgehalten. Der 24-Jährige riss sich los und der Beamte folgte ihm erneut. Daran versuchte ihn der ausgestiegene 23-jährige Beifahrer aus Beckum zu hindern, was von einem weiteren Polizisten unterbunden wurde. Auch die zweite Flucht des Ahleners scheiterte. Da gegen den 24-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, nahmen ihn die Einsatzkräfte fest. Bei der Durchsuchung seiner Kleidung fanden die Beamten Rauschgift, welches sie sicherstellten.

Bei dem Festgenommenen handelte es sich nicht um den tatverdächtigen Fahrer der Verkehrsgefährdung. Diesen Mann stellten Beamte an einem Kiosk an der Straße Nordenmauer fest. Der 47-Jährige gab an, in dem Fahrzeug gesessen, aber nicht gefahren zu sein. Aufgrund des konkreten Tatverdachts wurden dem unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehenden Ahlener Blutproben entnommen.

Während der Fahndung nach dem Auto stellte sich heraus, dass dieses Fahrzeug bereits gegen 18.35 Uhr an der Bahnhofstraße in Neubeckum aufgefallen war. Dort wurde eine Frau von drei Männern angesprochen und man habe versucht, ihr das Kopftuch vom Kopf zu reißen. Als der 21-jährige Verlobte das Trio darauf ansprach, kam es zu einer Bedrohung mit einem Schlagstock und einem Messer gegen ihn. Daraufhin flüchtete der Dortmunder in einen Imbiss. Nach kurzer Verfolgung ließen die Männer von dem 21-Jährigen ab und flüchtete mit dem Auto. Dieses soll zu diesem Zeitpunkt eine Frau gefahren haben.

Ob es sich bei diesen Männern um die drei von der Polizei in Ahlen namentlich festgestellten Personen handelt müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

