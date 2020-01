Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche am Wochenende

Warendorf (ots)

Im Bereich Beckum kam es zwischen Freitag, 24.1.2020 und Sonntag, 26.1.2020 zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen.

Freitag, 24.1.2020:

Zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr versuchten Unbekannte vergeblich in ein Reihenhaus an der Viktoriastraße in Roland einzudringen.

Zwischen 17.30 Uhr und 19.00 Uhr erbeuteten Täter bei einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Franz-Liszt-Straße in Neubeckum Geld und Schmuck.

Samstag, 25.1.2020:

Um 3.55 Uhr stellten Bewohner eines Wohn- und Geschäftshauses an der Oelder Straße verdächtige Geräusche fest. Durch die Nachschau der Beckumer dürften der oder die Täter gestört worden sein und flüchteten.

Zwischen Mitternacht und 7.20 Uhr brachen Unbekannte in einen Kiosk an der Straße Nordwall ein. Der oder die Täter stahlen Geld und eine größere Menge Schokolade. Des Weiteren gingen sie einen Imbisswagen an, der im Innenhof stand.

Zwischen 8.30 Uhr und 15.20 Uhr meldeten Wohnungsinhaber drei versuchte Einbrüche in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Alter Hammweg.

Zwischen 15.30 Uhr und 20.00 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Zementstraße ein. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Tatortaufnahme nicht mitgeteilt werden.

Sonntag, 26.1.2020:

Um 5.30 Uhr versuchten Einbrecher in einen Discounter an der Cheruskerstraße zu gelangen. Sie sahen vermutlich aufgrund der Alarmauslösung von dem weiteren Einbruch ab.

Wer hat zur Tatzeit an den jeweiligen Tatorten sowie der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

