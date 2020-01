Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zahlreiche Sachbeschädigungen festgestellt

Warendorf (ots)

Aufmerksame Ahlener gaben der Polizei am Freitag, 24.1.2020, 23.50 Uhr den Hinweis auf Sachbeschädigungen, die möglicherweise durch eine Gruppe Jugendlicher, die die Görlitzer Straße in Ahlen entlanggingen begangen worden sein könnte.

Als die Beamten mit mehreren Kräften die Gruppe an der Einmündung Am Röteringshof/Im Burbecksort entdeckten, flüchtete ein 17-Jähriger. Der Ahlener konnte schnell gestellt werden und verielt sich gegenüber den Einsatzkräften hochgradig aggressiv. Während einige Polizisten die Gruppenmitglieder überprüften, stellten Einsatzkräfte über elf abgetretene Außenspiegel an Fahrzeugen, eine beschädigte Bushaltestelle und eine beschädigte Eingangstür an einem Discounter im Bereich Görlitzer Straße, Im Linger, Parkstraße, Am Röteringshof fest. Am folgenden Samstagmorgen wurden noch mehrere beschädigte Fensterscheiben am Berufskolleg an der Straße Im Pattenmeicheln entdeckt.

Die fünf alkoholisierten Ahlener, 17 und 18 Jahre alt, gaben an, nichts mit den Sachbeschädigungen zu tun zu haben. Zwei von ihnen erhielten einen Platzverweis, zwei wurden ihren Erziehungsberechtigen übergeben und der fünfte verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Der 18-Jährige fiel durch seine Aggressivität und deutliche Alkholisierung auf, so dass die Maßnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten erfolgte. Später stellte sich heraus, dass ein weitere 17-Jähriger mit der Gruppe unterwegs gewesen war. Inwieweit die Tatverdächtigen für die Sachbeschädigungen verantwortlich sind, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell