POL-WAF: Warendorf. Feuer in Schweinestall

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Samstag, 25.01.2020, um 19.55 Uhr, zu einem Feuer in dem Schweinestall eines Hofes an der Straße Neuwarendorf in Warendorf. Hierbei kam es unter den Tieren zu einer Panik, wobei neun Ferkel verendeten. Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, wurde der Landwirt verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zu dem entstandenen Sachschaden können zur Zeit nicht beziffert werden.

