Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, den 24.01.2020, um 17.10 Uhr, ereignete sich in Ahlen ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Ein 47-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Gemmericher Straße in Richtung stadteinwärts. Beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz kollidierte er mit dem entgegenkommenden Leichtkraftrad eines 59-jährigen Ahleners. Der Kradfahrer stürzte zu Boden und verletzt sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahgelegenes Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit nicht fest.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell