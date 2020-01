Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mit Holzknüppel auf Kontrahenten eingeschlagen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 23.01.2020, um 16.30 Uhr, gerieten auf dem Bahnhofsvorplatz in Ahlen ein 64-jährger Mann und ein etwa 50-jähriger Mann in einen Streit. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung nahm der etwa 50-Jährige einen circa 50 Zentimeter langen Holzknüppel aus seinem Fahrradkorb und schlug damit auf seinen Kontrahenten ein. Danach entfernte sich der Schläger von Örtlichkeit. Er war etwa 50 Jahre alt, hatte eine korpulente Statur und war circa 175 Zentimeter groß. Er trug kurze graue Haare und war mit einer braunen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Personen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell