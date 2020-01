Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Autofahrer weicht Reh aus und verunfallt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, den 23.01.2020, um 19.19 Uhr, ereignete sich in der Bauernschaft Gronhorst ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Ein 26-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Pkw einen unbenannten Wirtschaftsweg von Hoetmar in Richtung Freckenhorst. Als ein Reh die Straße querte, versuchter der Fahrer dem Tier auszuweichen. Hierbei verlor der 26-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in den angrenzenden Straßengraben. Seine 17-jährige Beifahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein nahgelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

