Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrer eines weißen Kleinwagens gesucht

Warendorf (ots)

Nach einer Straßenverkehrsgefährdung am Dienstag, 21.01.2020, um 16.30 Uhr, auf der Dolberger Straße in Ahlen sucht die Polizei Ahlen den Fahrer eines weißen Kleinwagens. Zu dieser Zeit befuhr ein Autofahrer mit seinem BMW die Dolberger Straße aus Richtung Dolberg kommend. In Höhe der Einmündung Dolberger Straße/Im Holt fuhr der Fahrer plötzlich auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Der entgegenkommende Fahrer eines weißen Kleinwagens wich nach links aus, um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern. Eine dem BMW folgende Autofahrerin leitete eine Notbremsung ein, um einen Zusamenstoß mit dem Kleinwagen zu verhindern. Dieser wich dann noch weiter nach links auf den Geh-/Radweg aus, wo er zum Stillstand kam. Der Fahrer des weißen Kleinwagens wird gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell