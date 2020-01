Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Warendorf (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 69-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 17.01.2020, um 10.35 Uhr, auf der Milter Straße in Warendorf zu. Ein 79-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die Milter Straße in Warendorf in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Milter Straße/Andreasstraße/Gallitzinstraße beabsichtigte er nach rechts in die Andreasstraße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfalls, insbesondere Personen, die Angaben zu der Fahrtrichtung des Fahrradfahrers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell