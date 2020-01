Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Wendemanöver führt zum Unfall

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 17.01.2020, um 11.30 Uhr, auf der B 64 in Warendorf ereignete, verletzte sich eine 85-jährige Autofahrerin leicht. Sie befuhr mit ihrem Pkw die B 64 aus Richtung Warendorf kommend in Fahrtrichtung Telgte. In Höhe Neuwarendorf beabsichtigte sie zu wenden, um zurück nach Warendorf zu fahren. Sie fuhr mit ihrem Pkw auf den rechtsseitigen Geh-/Radweg um dann wieder auf die B 64 in Richtung Warendorf aufzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 56-jährigen Autofahrers aus Paderborn. Dieser befuhr die B 64 in Fahrtrichtung Telgte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 85-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst entfernte die beiden Fahrzeuge von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 12.000 Euro.

