POL-WAF: Ahlen-Dolberg/Kreis Unna. Tatverdächtige nach Vorführung in Untersuchungshaft - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 16.01.2020, 9:46 Uhr

Warendorf (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befinden sich die in der Nacht zum 16.1.2020 in Bergkamen festgenommenen Tatverdächtigen in Untersuchungshaft.

Der 29-Jährige und sein 45-jähriger Mittäter stehen im dringenden Tatverdacht am Donnerstag, 16.1.2020 gegen 2.30 Uhr in einen Supermarkt an der Alleestraße in Dolberg eingebrochen zu sein. Ein dritter Tatverdächtiger ist noch flüchtig. Die Tatverdächtigen konnten nach einer Verfolgungsfahrt über die Autobahn in Bergkamen vorläufig festgenommen werden. Bei der Fahndung nach dem dritten Beteiligten setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. In dem Fahrzeug der beiden Festgenommenen fanden Polizisten Diebesgut, welches offensichtlich aus dem Supermarkt in Dolberg stammt.

Die beiden Albaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurden einem Amtsrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

