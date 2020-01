Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am 17.01.2020, 13.30 Uhr überquerte ein 45-jähriger Mann aus Beckum zu Fuß den Lippweg in Höhe der Hausnummer 33. Zeitgleich befuhr eine 51-jährige Frau aus Langenberg mit ihrem PKW den Lippweg in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Unfallstelle kam es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Dieser wurde beim dem Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand leichter Sachschaden.

