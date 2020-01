Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Angebot gut angenommen - Kompass für Einbruchschutz online

Warendorf (ots)

An der Vortragsveranstaltung zum Einbruchschutz nahmen über 35 interessierte Personen teil. Die Teilnehmenden erhielten wertevolle Verhaltenstipps sowie Informationen zu den technischen Sicherungsmöglichkeiten für ein sicheres Zuhause. An einem Fensteraufhebelstand konnten die Besucherinnen und Besucher anschaulich bei einem Hebelversuch die Absicherung eines Fensters nachvollziehen. Im Anschluss an den Vortrag beantworteten die technischen Fachberater noch zahlreiche individuelle Fragen in Einzelgesprächen.

Neu auf der Homepage des Netzwerks "Zuhause sicher" ist ein Kompass für Einbruchschutz eingestellt worden. Damit besteht die Möglichkeit nach der Beantwortung von acht Fragen eine erste Empfehlungsübersicht hinsichtlich der Sicherungsmaßnahmen herunterzuladen.

Der Einbruchschutz-Kompass ist über den folgenden Link aufzurufen: https://www.zuhause-sicher.de/einbruchschutz-und-brandschutz/

Sich daraus ergebende Fragen beantworten die technischen Fachberater der Kriminalprävention unter den Rufnummern 02581/600-287 und 02581/600-281.

