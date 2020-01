Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei hat bislang nur wenige Hinweise erhalten - weiterhin Eigentümer gesucht Ergänzung zur Pressemitteilung vom 10.01.2020, 09:00 Uhr

Anlässlich einer Veröffentlichung auf der Suche nach Eigentümern von Schmuckstücken und Brillen hat die Polizei bisher nur wenige relevante Hinweise erhalten. Die im Fahndungsportal NRW abgebildeten Gegenstände stellten Ermittler im Dezember 2019 anlässlich einer Durchsuchung bei einem 21-jährigen Ahlener sicher. Bis auf ein Stück konnten diese Gegenstände bislang keinen weiteren Straftat zugeordnet werden. Die Polizei fragt nun: Wem sind diese Gegenstände gestohlen worden? Wer kennt die Eigentümer der Gegenstände? Wer kann Angaben zu den Schmuckstücken und Brillen machen?

Alle sichergestellten Schmuckstücke können unter https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/ahlen-sichergestellte-gegenstaende angesehen werden.

Hinweise bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

