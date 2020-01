Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Gestohlenes Quad bei Durchsuchung gefunden - Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 8.1.2020, 14:28 Uhr, 18.12.2019, 14:28 Uhr

Warendorf (ots)

Das in der Nacht zu Mittwoch, 8.1.2020 in Wadersloh an der Straße Am Park gestohlene Quad konnte seinem Besitzer wieder übergeben werden. Ermittler fanden das Fahrzeug bei einer Durchsuchung in Wadersloh. Ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger standen im Verdacht im Dezember in ein Schulgebäude in Wadersloh eingebrochen zu sein, so dass Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Objekte beantragt wurden. Neben dem Quad entdeckten die Polizisten in der Wohnung des 20-jährigen Wadersloher auch Diebesgut, welches aus dem Einbruch im Dezember stammt. Die Beamten nahmen den Heranwachsenden mit zur Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung. Anschließend entließen sie den Wadersloher aus dem polizeilichen Gewahrsam.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell