Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Schnelle Festnahme der Polizei nach Raub auf Mann - Untersuchungshaft angeordnet

Warendorf (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befindet sich ein 23-Jähriger in Untersuchungshaft, da er dringend verdächtig ist gemeinsam mit einer 16-Jährigen einen Mann beraubt zu haben.

Ein 29-jähriger Hammer hatte über eine Dating-Plattform Kontakt zu einer jungen Frau aufgenommen und die beiden vereinbarten ein Treffen, dass am Freitag, 10.1.2020 gegen 0.30 Uhr außerhalb von Freckenhorst stattfand. Am Treffpunkt stieg die weibliche Kontaktperson in sein Auto und nur wenige Minuten später öffnete der Tatverdächtige die Fahrertür. Er soll dann unter Vorhalt einer Schusswaffe von dem Mann aus Hamm dessen Portemonnaie gefordert haben. Der Geschädigte soll dem Münsteraner daraufhin seine Geldbörse ausgehändigt haben. Dann soll der Tatverdächtige den 29-Jährigen mit Pfefferspray eigesprüht haben. Anschließend soll er zusammen mit der jungen Frau vom Treffpunkt zu einem Auto gerannt sein.

Der Mann aus Hamm benachrichtigte schnell die Polizei, die anhand seiner Informationen weitere Ermittlungen durchführte. Ins Visier der Beamten gerieten eine 16-jährige Telgterin und der 23-Jährige, die in der Nacht zu Freitag in Freckenhorst festgenommen wurden. In einem an der Anschrift stehenden Pkw fanden die Ermittler Gegenstände, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, darunter auch eine Spielzeugpistole.

Der geschädigte Hammer erkannte die Personen als Beteiligte der Tat wieder. Beide Tatverdächtigen machten gegenüber der Polizei keine Angaben.

Es besteht der Verdacht, dass die Jugendliche auch für die versuchten Raubtaten am 6.1.2020, 19.50 Uhr auf eine Tankstelle an der Gänsestraße in Freckenhorst und am 5.1.2020 um 00.16 Uhr auf eine Spielhalle an der Straße Am Holzbach in Warendorf in Betracht kommen könnte. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Polizisten führten den polizeibekannten 23-Jährigen einer Richterin am Amtsgericht Warendorf vor, die antragsgemäß Untersuchungshaft für den Münsteraner anordnete.

Die 16-Jährige ist bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten und wurde aufgrund ihres Alters aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen.

