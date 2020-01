Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Müllbehälter in Brand gesetzt

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 15.01.2020, setzten unbekannte Täter auf der Von-Ketteler-Straße in Warendorf mehrere Müllbehälter in Brand. Um 01.17 Uhr meldete eine Zeugin den Brand von Müllbehältern auf dem Gelände der Gesamtschule. Hier hatten unbekannte Täter drei Mülltonnen in Brand gesetzt. Durch die Hitzeentwicklung wurde eine in unmittelbarer Nähe befindliche Straßenlaterne beschädigt. Gegen 05.20 Uhr meldete eine Zeugin einen weiteren Mülltonnenbrand auf dem Gelände des Augustin-Wibbelt-Gymnasiums. An dieser Stelle hatten Unbekannte mehrere Großmüllbehälter in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Warendorf löschte die Brände. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

