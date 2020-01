Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Schwerer Verkehrsunfall fordert drei Verletzte und hohen Sachschaden

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 14.01.2020, um 15.15 Uhr, ereignete sich auf der B58, Höhe Drensteinfurt, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ein in Richtung Ascheberg fahrender 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Drensteinfurt mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Sattelzug eines 62-jährigen Mannes aus Hamm, welcher in Richtung Hamm unterwegs war. Der Sattelzug geriet hierdurch ebenfalls in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Pkw eines 34-jährigen Mannes aus Senden zusammen. Der Mann aus Drensteinfurt wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er und der Fahrer des Sattelzuges wurden zur weiteren medizinischen Behandlung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Pkw-Fahrer aus Senden wurde mit einem Rettungshubschrauber ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die B58 war für ca. 6,5 Stunden gesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 409.000,- Euro.

