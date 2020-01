POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Möglicher Unfallbeteiligter gesucht

Polizei Warendorf

Am Montag, 13.01.2020, um 08.25 Uhr, ereignete sich auf der Göttinger Straße in Wadersloh-Liesborn ein Verkehrsunfall, bei dem sich drei Personen leicht verletzten. Eine 67-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Göttinger Straße aus Richtung Lippstadt kommend und beabsichtigte nach links in eine Hofzufahrt abzubiegen. Da ihr mehrere Fahrzeuge entgegenkamen bremste sie ihren Pkw bis zum Stillstand ab. Ein ihr folgender 20-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und konnte ein Auffahren auf den Pkw der 67-Jährigen nicht mehr verhindern. Dieser stieß mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen die hintere linke Fahrzeugseite der Frau. Die beiden Fahrzeugführer sowie ein 19-jähriger Beifahrer des 20-Jährigen verletzten sich hierbei leicht. Der Pkw des 20-Jährigen wies zudem nicht mit dem Auffahren in Verbindung stehende Schäden im vorderen linken Bereich auf. Ein Zusammenstoß mit einem unbekannten, entgegenkommenden Fahrzeug kann nicht ausgeschlossen werden. Dieses Fahrzeug hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Die Fahrerin oder der Fahrer des unbekannten Pkw werden gebeten, sich bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, zu melden.

